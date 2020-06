Prominente Gratulanten im Live-Stream "Dear Class of 2020": Barack Obama und Beyoncé säen Zuversicht

Der Wandel hat bereits begonnen

Die einstige First Lady, Michelle Obama, zeigte sich in dem Stream "Dear Class of 2020" verständnisvoll. Es seien aufwühlende Zeiten und sie könne nachvollziehen, seien die Absolventen in diesen Tagen "verängstigt, verwirrt, wütend oder einfach nur überwältigt von allem". Auch sie empfinde so. Dennoch glaube die 56-Jährige fest daran, dass sich alles zum Guten wenden könne. Vorausgesetzt, man werde aktiv.