AZ: Herr Kraus, warum feiern Sie am Montag in München?

PETER KRAUS: Weil ich in München geboren bin und dort viele Freunde habe. In München ging eigentlich alles los. Auch wenn ich heute in der Schweiz und in Österreich lebe – im Herzen bin ich Münchner. Ich verbinde immer noch viel mit dieser Stadt. Mein Sohn und meine Enkelin, die wir oft besuchen, leben hier. Wir müssen ja schließlich aufpassen, dass sie richtig groß wird (lacht).