Let's Dance: Evelyn Burdecki und Özcan Osar dabei

Mit Evelyn Burdecki, Pascal Hens und Özcan Cosar, deren Teilnahme RTL am am Sonntagabend bekannt gab, ist die Teilnehmerliste nun komplett. Vor allem Stand-Up-Comedian Özcan Cosar dürfte ein spannender Kandidat werden, denn der Schwabe hat bereits Erfahrung auf internationaler Bühne im Breakdance sammeln können. Handballer Hens ist neben Sabrina Mockenhaupt der zweite Sportler bei den Promi-Tänzern. Evelyn Burdecki gewann Anfang des Jahres das RTL-"Dschungelcamp" und will nun nach dem nächsten Titel greifen.