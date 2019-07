Promi Shopping Queen, Logan Lucky, ... TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, ZDF, Kreuzfahrt ins Glück: Hochzeitsreise nach Barcelona, Urlaubsserie

Julia (Nina Bott) und Kai Schwarz (Tobias Licht) sind alte Bekannte auf dem Traumschiff: Schon oft sind die beiden Turniertänzer als Teil des Showprogramms im Kaisersaal aufgetreten. Als sie dieses Mal für ihre Hochzeit an Bord einchecken, sieht es aber nicht nach romantischen Flitterwochen aus. Denn die beiden haben gerade erfahren, dass sie als Nachrücker an einem großen Turnier für Lateinamerikanische Tänze teilnehmen können. Für beide steht fest, dass sie die Zeit in Barcelona nicht nur flittern, sondern auch hart trainieren müssen.