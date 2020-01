Nach Tod von Ehemann wurde Daniela Büchner verprügelt

Die TV-Zuschauer schickten Danni bislang jeden Tag in eine Ekel-Prüfung. Viele sind von ihrer Jammerei genervt, andere kritisieren ihre permanente schlechte Laune und den nicht vorhandenen Promi-Status. Erneut zeigt sich die Fünffachmutter von ihrer verletzlichen Seite und berichtet Claudia Norberg von ihrer tragischen Leidensgeschichte. Ihr Vater war ein gewalttätiger Alkoholiker: "Das war so schlimm. Wir haben immer mitbekommen, wenn er unsere Mutter verprügelt hat, da mussten wir immer zugucken. Deshalb wollte ich nie, dass meine Kinder merken, wenn es mir scheiße geht oder ich verprügelt werde – aber sie haben es bei mir auch mitbekommen." Der Papa ihrer ältesten drei Kinder ist 2009 sehr jung verstorben, so Danni zu Claudia. "Ich habe fünf Kinder und beide Väter sind tot. Und dann gibt es Leute, die mich Schwarze Witwe nennen…", sagt sie ungläubig.