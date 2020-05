Promi-Reaktionen im Netz "Pflichtprogramm": Joko und Klaas beeindrucken mit "Männerwelten"

So reagieren die Promis im Netz

Moderatorin und Journalistin Anne Will (54) bezeichnet den Beitrag auf Twitter als "Pflichtprogramm". Sänger Nico Santos (27) kommentiert unter dem aktuell über 7,3 Millionen Mal angesehenen Video der 15-Minuten-Sendung, die Joko und Klaas auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichten: "Mein höchsten Respekt für so einen Beitrag." Entertainer Riccardo Simonetti (27) schreibt: "Ich finde es wirklich toll, dass ihr so einem Thema so viel Raum gegeben habt. Bitte mehr davon im TV und Hut ab an alle, die mutig genug waren, ihre Geschichte öffentlich zu erzählen."