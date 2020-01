Um für seine "Schwarzenegger Climate Initiative" Geld zu sammeln, versteigerte Arnold Schwarzenegger (72) am Donnerstagabend im Country Club in Reith bei Kitzbühel eine Terminator-Büste, ein Bild von Hobbymaler Sylvester Stallone, eine Lederjacke und ein Conan-Schwert. Ebenso konnten die Gäste des Gala-Dinners einen Tag am Set des nächsten Schwarzenegger-Filmes samt Komparsenrolle sowie ein gemeinsames Workout mit dem "Terminator" ersteigern.