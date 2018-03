Wann und warum sind Sie in das Tourismus-Geschäft eingestiegen?

Ursprünglich wollten wir privat ein Haus am Meer bauen, zu dem wir schnell aus München hinfahren können – es dauert nur acht Stunden. Kroatien ist ein wunderbares Land mit so viel Potenzial. Es ist noch nicht so überladen wie Italien, Spanien oder Frankreich. Diese Ruhe und dieses wunderschöne Haus direkt am Wasser wollte ich einfach teilen, deswegen sind wir dann circa zwei Jahre später in die Tourismus-Branche eingestiegen. Ich habe meine Visionen in die Tat umgesetzt, ein wunderschönes Feriendomizil für Familien und Paare zu schaffen, die einfach mal abschalten wollen. So ist dann Good CaMa entstanden.