Promi-Freunde gratulieren ihm Liebevolle Geburtstagsgrüße für Hollywood-Star Tom Hanks

Promi-Freunde gratulieren

Seine Ehefrau Rita Wilson fand auf Instagram besonders liebevolle Worte. Die beiden sind seit 1988 verheiratet und haben die gemeinsamen Söhne Chet (29) und Truman (24). "Wir lieben dich so sehr. Du bist unser Anker. Jeder Tag mit dir ist ein Segen", kommentierte die 63-Jährige ein Bild, auf dem Hanks mit einem glücklichen Lächeln im Gesicht zu sehen ist. Dazu postete sie zwei Zeilen aus dem Beatles-Song "When I'm Sixty-four". Model Cindy Crawford (54), Sängerin Lana Del Rey (34) und Schauspieler John Stamos (56) gratulierten in den Kommentaren.