Promi-Damen machen es vor Der Frühling ist da: Blumenprints richtig in Szene gesetzt

Die Winterjacke hat ausgedient. Pünktlich zum eingeläuteten Frühlingsanfang ist es Zeit für frische Farben und Prints. Wie jedes Jahr kommen Fashionistas auch in dieser Saison nicht an Blumen, Blüten und Blättern vorbei. Wie sich die angesagten Floralprints am besten kombinieren lassen? Die Stars machen es vor.