Promi-Bild des Tages Zoe Saldana hat Selfie-Probleme

Scrollt man durch seinen Instagram-Feed, sieht man ein perfektes Foto nach dem anderen. Was dabei gerne vergessen wird: Um dieses eine Bild zu bekommen, wird meist eine ganze Reihe an Aufnahmen gemacht. So ging es jetzt auch Zoe Saldana (41, "Guardians of the Galaxy"), wie ihr neuestes Posting verrät. Zu einer Selfie-Slideshow schreibt sie: "Ich brauche echt all die Anläufe, um ein halbwegs vernünftiges Bild von mir zu bekommen."