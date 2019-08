Promi-Bild des Tages Zach Braff grüßt vom Set

In der Komödie geht es um die beiden Filmproduzenten Max Barber (Robert De Niro) und Walter Creason (Zach Braff), die einem Kriminellen (Morgan Freeman) Geld schulden. Für einen Western engagieren sie den ehemaligen Filmstar Duke Montana (Tommy Lee Jones), den sie in den ersten Drehtagen umbringen wollen, um das Versicherungsgeld zu kassieren. Regie führt George Gallo (63), die Dreharbeiten laufen seit Juni dieses Jahres. Wann der Film in die Kinos kommen soll, ist noch nicht bekannt.