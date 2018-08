Promi-Bild des Tages Will Smith: Süße Liebeserklärung

Lange währende Ehen sind in Hollywood eine Seltenheit, nicht jedoch für Will Smith (49, "I Am Legend") und seine Liebste Jada Pinkett Smith (46, "Girls Trip"). Die Schauspieler sind seit 1997 verheiratet. Smith postete ein Instagram-Selfie, auf dem die beiden Turteltauben zu sehen sind. Dazu schrieb er: "Mir ist gerade aufgefallen... Dieses Jahr sind wir schon länger als unser halbes Leben zusammen!"