Promi-Bild des Tages Wayne Carpendale und sein Söhnchen

Was für ein süßer Schnappschuss! Schauspieler Wayne Carpendale (41 "Sturm der Liebe") genießt momentan den Sommer gemeinsam mit Ehefrau Annemarie Capendale (40) und dem gemeinsamen Sohn auf der Urlaubsinsel Ibiza. Am heutigen Samstag postete er ein niedliches Bild, das ihn gemeinsam mit dem zwei Monate alten "Mini C" - so nennen die Carpendales ihren Spross in der Öffentlichkeit - zeigt.