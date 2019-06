Promi-Bild des Tages Vanessa Hudgens zeigt ihre neue Frisur

Vanessa Hudgens (30, "High School Musical") hatte offenbar genug von ihrer glatten Mähne. Ein anderer Look musste her, fand die Schauspielerin und präsentierte ihre neue Frisur direkt mit einem Schnappschuss via Instagram. "Ich habe mir gedacht, ich probiere mal etwas Neues mit meinen Haaren!" schreibt sie unter ihrem Selfie, auf dem sie ganz stolz ihre frisch verfilzten Dreadlocks zeigt.