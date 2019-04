Promi-Bild des Tages "Vampire Diaries"-Reunion

Ewell und King lernten sich am Set der erfolgreichen Mysterie-Serie "The Vampire Diaries" (2009-2017) kennen. Ewell war in der ersten Staffel als Vicky Donovan zu sehen und kehrte anschließend in mehreren Gastauftritten zurück. King spielte mit Caroline Forbes eine der Hauptrollen. Nach dem Serienende im Jahr 2017 trat sie in einigen Folgen des Spin-offs "The Originals" auf.