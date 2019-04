Promi-Bild des Tages True Thompson feiert ersten Geburtstag

Khloé Kardashians (34, "Keeping up with the Kardashians") Tochter True hat ihren ersten Geburtstag gefeiert. Was sich das It-Girl für ihre Kleine einfallen ließ, hat sie ihren Fans jetzt auf Instagram gezeigt. Das komplette Schlafzimmer war dekoriert mit rosa-, lila- und pinkfarbenen herzförmigen Helium-Luftballons. Umgeben von einer großen Eins, Sternen und Girlanden mit Schmetterlingen saß das glückliche Geburtstagskind auf dem Bett.