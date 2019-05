Promi-Bild des Tages Tom Hanks zeigt sich mit Woody-Tattoo

Schauspieler Tom Hanks (62, "The Circle") spricht inzwischen zum vierten Mal die Rolle des Cowboys Woody in der englischsprachigen Version der "Toy Story"-Reihe. Gestern erst wurde der letzte Trailer zum Animationsspektakel veröffentlicht, heute postete er ein Selfie auf Instagram. Dieses zeigt den alten Haudegen mit seinem Alter Ego, das sich auf dem Bauch eines Fans tätowiert freundlich an seine Hutkrempe zum Gruße fasst. Wie das höfliche Cowboys eben so machen.