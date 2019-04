Promi-Bild des Tages Tierische Grüße der "Scrubs"-Stars

"Scrubs"-Star Zach Braff (44, "Wish I Was Here") hat ein Herz für Tiere. Ein Bild, das er auf seinem Instagram-Account teilte, zeigt ihn zusammen mit seiner Serienkollegin Sarah Chalke (42, "How I Met Your Mother") und zwei süßen Ziegenlämmchen. Er wünscht seinen Fans ein fröhliches Pessachfest, wie er zu seinem Post schreibt. Während Chalke in die Kamera lächelt, übernimmt dies beim ernst dreinblickenden Braff die in seinem Arm befindliche Ziege. Sie lässt sich vom Star nicht beeindrucken und streckt frech ihre Zunge heraus.