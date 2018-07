Promi-Bild des Tages The BossHoss zurück bei "The Voice"

The BossHoss sind zurück bei "The Voice"! Alec Völkel (46) postete jetzt einen Schnappschuss aus dem Studio, der ihn gemeinsam mit Kollege Sascha Vollmer (46) auf den roten Drehstühlen zeigt. "Vini, vidi, vici! Let's do the time warp again", kommentierte der 46-Jährige das Bild. Die beiden suchen im Castingshow-Ableger "The Voice Senior" die besten Gesangstalente über 60. Unterstützt werden sie dabei von Mark Forster (34), Sasha (46) und Yvonne Catterfeld (38).