Promi-Bild des Tages Taylor Swift hat eine neue Katze

Das possierliche Tierchen befindet sich nämlich in guter Gesellschaft. Swift ist schon zweifache Katzenmama. Alle Fellpfoten bekamen übrigens einen prominenten Auftritt im Musikvideo zur neuen Single "Me". Die beiden älteren Tiere sitzen in der ersten Szene auf einem Sofa. Die nun dritte im Bunde darf Brendon Urie (32, "Pray For The Wicked") ihr in der Mitte des Clips überreichen - und wird von Taylor prompt ins Herz geschlossen.