Promi-Bild des Tages Taylor Lautner: Haariges Drama

Taylor Lautner (27, "Twilight") wird wohl so schnell kein Friseur. In seinem neuesten Post auf Instagram verrät der Schauspieler seinen jüngsten Fauxpas. Mit kurzem Wuschelhaar und Weihnachtsbaum im Hintergrund guckt er finster in die Kamera. In seinem Kommentar verrät der 27-jährige woher die vermeintlich schlechte Laune kommt: Er wollte sich im Selbstversuch die Haare schneiden, doch das sei "schrecklich schief gegangen".