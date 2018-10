Promi-Bild des Tages Süße Glückwünsche von Gigi Hadid

Supermodel Bella Hadid hat ihren 22. Geburtstag gebührend gefeiert. Gemeinsam mit ihrer Freundin Kendall Jenner (22) und ihrer Schwester Gigi Hadid (23) ließ sie in New York die Korken knallen. Auch Musiker The Weeknd (28), mit dem Bella Gerüchten zufolge wieder zusammen zu sein scheint, soll bei der großen Party dabei gewesen sein. Besonders zu ihrer älteren Schwester hat das Model eine sehr enge Beziehung. Die postete einen süßen Schnappschuss auf ihrem Instagram-Profil, der das Geburtstagskind vor einer vierstöckigen Schmetterlingstorte zeigt.