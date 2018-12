Promi-Bild des Tages Stefanie Giesinger postet intimes Selfie

Seit zwei Jahren ist Stefanie Giesinger (22) mit dem britischen Youtuber Marcus Butler (27) glücklich liiert. Immer wieder postet das deutsche Model seitdem Pärchenfotos auf ihrem Instagram-Account und lässt so ihre Fans an ihrem Privatleben teilhaben. Den Jahreswechsel verbringt das Paar gemeinsam in Thailand. Von dort postete Giesinger auch ein sehr privates Selfie, dass sie ganz vertraut mit Freund Marcus zeigt.