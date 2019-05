Promi-Bild des Tages Spaß mit Geri Halliwell und Emma Bunton

Da hat Geri Halliwell (46, "It's Raining Men") mal wieder Spaß mit ihrer Freundin Emma Bunton (43, "What Took You So Long?"). Die beiden Spice Girls haben offensichtlich gute Laune und lachen auf dem Selfie ausgelassen in die Kamera, das Halliwell auf Instagram postete. Der genaue Grund des Zusammentreffens von Ginger Spice und Baby Spice ist zwar nicht bekannt, aber auch nicht allzu wichtig, wenn die Fans am Ende ein großartiges Bild bekommen.