Promi-Bild des Tages So sieht man Lewis Hamilton selten

Lewis Hamilton (34) hat offenbar unmittelbar nach dem jüngsten Formel-1-Rennen ein Selfie auf Instagram geteilt, das ihn nach dem Großen Preis von Österreich "ungefiltert" zeigt. Mit Platz fünf hat der Weltmeister sicher nicht das Ergebnis eingefahren, das er sich erhofft hatte. Nach dem Rennen fand er dennoch Zeit, um seinen Fans etwas mitzuteilen, das ihm auf dem Herzen zu liegen scheint. Er poste dieses ungefilterte Bild von sich, weil er so sei: "In der heutigen Gesellschaft verwendet jeder so viele Apps und Filter, um perfekt auszusehen, und ich denke, wir müssen uns und andere dazu ermutigen, sich so zu lieben, wie sie sind."