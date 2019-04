Promi-Bild des Tages Snoop Dogg klärt Mike Tyson auf

Zu einem Bild der beiden schrieb er: "Ich hänge hier mit dem Champ Mike Tyson rum. Er hatte ein paar Fragen zum verstorbenen großartigen Nipsey Hussle. Der Champ wollte ihn gerne treffen. Da habe ich ihm gesagt, dass wir uns alle im Himmel wiedersehen werden." Nipsey Hussle wurde am 31. März vor seinem Kleidungsgeschäft in Los Angeles erschossen. Der mutmaßliche Täter wurde mittlerweile gefasst. Die Tat löste eine Welle des Mitgefühls und der Anerkennung für den Rapper aus. Das Thema bestimmte in den US-Medien die Schlagzeilen. Das war an Tyson aber offenbar vorbeigegangen.