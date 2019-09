Promi-Bild des Tages Serena Williams mit Baby auf Laufsteg

Tennisstar Serena Williams (37) präsentierte am Dienstag bei der Fashion Week in New York ihre eigene Modekollektion. Am Ende der Show betrat die Profi-Sportlerin noch einmal selbst den Laufsteg - und bekam bei ihrem Auftritt süße Unterstützung von Töchterchen Alexis Olympia Ohanian Jr. (2), die sie auf dem Arm den Catwalk entlang trug.