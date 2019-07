Promi-Bild des Tages Selena Gomez dankt ihren Fans

Am 22. Juli hat Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez ("Wolves") ihren 27. Geburtstag gefeiert. Wenige Tage später hat sie sich nun mit einer emotionalen Botschaft an ihre Fans gewandt. Es ist ihr erster Instagram-Post im Juli. Das Foto zeigt sie strahlend in einem weißen Kleid vor einer traumhaften Kulisse. Sie soll Medienberichten zufolge ihren Ehrentag mit Freundinnen in Italien verbracht haben.