Promi-Bild des Tages Schön, schöner, Familie Crawford-Gerber

Wobei vor allem Kaias junge Karriere besser nicht laufen könnte. Nachdem sie erst vor einem Jahr ihr Laufstegdebüt gab, lief sie bereits für nahezu alle großen Designer bei ebenso fast allen namhaften Shows mit. Und wäre das nicht alles schon paradiesisch genug, wurde Crawfords schöne Tochter noch am gleichen Abend zum "Model of the Year" gekürt. Sie ist damit die jüngste Person, die je mit der begehrten Auszeichnung geehrt wurde.