Promi-Bild des Tages Sarah Michelle Gellar beim Reiten

Erst vor einem Tag hieß es bei Sarah Michelle Gellar (42, "Eiskalte Engel"): "Urlaubsmodus aktiviert." Jetzt scheint sie schon in ihrem persönlichen Paradies zu sein - auf dem Rücken eines Pferdes mitten in einem Weinberg. Bei Instagram postete die Schauspielerin einen Schnappschuss von sich in genau dieser Situation.