Promi-Bild des Tages Ryan Reynolds schickt blutige Grüße

Der erste Teil von "Killer's Bodyguard" aus dem Jahr 2017 spielte laut "The Hollywood Reporter" ganze 177 Millionen Dollar ein (rund 104 Millionen Euro). Im Original heißt der Streifen "The Hitman's Bodyguard", die Fortsetzung trägt den Titel "The Hitman's Wife's Bodyguard" und soll voraussichtlich im Jahr 2020 in die US-Kinos kommen.