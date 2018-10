Promi-Bild des Tages Royals auf Sightseeing-Tour

König Willem-Alexander der Niederlande (51) und seine Ehefrau, Königin Máxima (47), sind zurzeit auf Staatsbesuch in London. Nach dem förmlichen Staatsbankett mit Queen Elizabeth II. (92) am gestrigen Dienstag besuchte das royale Paar am Mittwoch unter anderem das historische Kriegsschiff HMS Belfast, das heute als fester Bestandteil des Imperial War Museums auf der Themse in London verankert ist.