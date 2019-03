Promi-Bild des Tages Rashida Jones und ihre ehemalige Crew

So viele Promis auf nur einem Bild! Rashida Jones (43, "Angie Tribeca") postete gleich mehrere Selfies von sich und einigen ihrer Schauspielkollegen auf Instagram: die Crew der Serie "Parks and Recreation" wiedervereint auf dem PaleyFest in Los Angeles. "Traumabend mit dem Dream-Team", schrieb die Schauspielerin unter das Foto.