Promi-Bild des Tages Pink ist mit der Familie im Winterurlaub

Dick eingepackt und kaum zu erkennen: Sängerin Pink (39, "What About Us") ist derzeit mit Ehemann Carey Hart (43) und den beiden gemeinsamen Kindern James (2) und Willow (7) auf Abenteuerurlaub im Schnee. Die Familie scheint einen Tag auf dem Mammoth Mountain im östlichen Kalifornien zu verbringen und sich im Skigebiet auszutoben. Auf dem Schnappschuss, den Pink auf ihrem Instagram-Profil online stellte, tragen alle vier bunte Skikleidung und besonders die siebenjährigen Willow scheint der Ausflug sichtlich zu gefallen.