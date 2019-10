Promi-Bild des Tages Paul McCartney mit Sohn James im Grünen

Das angefügte Hashtag #ThePolaroidDiaries deutet zudem darauf hin, dass das Retro-Bild auch im Bildband "The Polaroid Diaries" zu finden ist, in dem viele Polaroid-Fotos von Linda McCartney abgebildet sind. Den Band hatte Paul McCartney Mitte September im Victoria and Albert Museum in London präsentiert. Auf Instagram schrieb der Musiker dazu: "#ThePolaroidDiaries ist ein flüchtiger Blick in das Leben einer außergewöhnlichen Familie aus der Zeit vor Instagram, eine Feier zum Vermächtnis von Linda McCartney als engagierter Künstlerin und der Sofortmagie des Polaroidfilms." Das Paar war von 1969 bis zu Linda McCartneys Tod verheiratet.