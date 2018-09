Promi-Bild des Tages Olly Murs: Oma ist die Beste

"In dieser Schönheit heute beim Mittagessen gewesen zu sein, war unwirklich. Aber noch viel besser war, dass sie dabei war. Ich liebe meine Omi", schreibt der Sänger zu dem süßen Schnappschuss mit seiner Großmutter. Olly Murs wurde durch die Teilnahme an der britischen Castingshow "The X Factor" bekannt und war vor kurzem als Juror in der Show "The Voice UK" zu sehen. Diese Rolle wird er auch 2019 wieder übernehmen. Derzeit promotet der Sänger seine neue Single "Moves", die er gemeinsam mit Snoop Dogg produziert hat.