Promi-Bild des Tages Nina Dobrev feiert Promi-Party

Am 9. Januar ist Schauspielerin Nina Dobrev ("The Vampire Diaries") 30 Jahre alt geworden. Nach einer Safari mit ihren engsten Freunden folgte am Wochenende ein rauschendes Fest mit zahlreichen Promis. Die Party stand unter dem Motto "Ninachella", in Anlehnung an das bekannte Musik-Festival Coachella. Immer mehr Fotos werden via Social Media veröffentlicht. Eine durfte bei der Sause nicht fehlen: Dobrevs beste Freundin, die Schauspielerin und Tänzerin Julianne Hough (30, "Safe Haven - Wie ein Licht in der Nacht"), die in Begleitung ihres Mannes Brooks Laich (35) und ihres Bruders Derek Hough (33) erschien.