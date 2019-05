Promi-Bild des Tages Nina Dobrev besucht die Uni

Serienstar Nina Dobrev (30, "The Vampire Diaries") zeigt mit einem Besuch an der University of California (UCLA) in Los Angeles, dass ihr höhere Bildung am Herzen liegt. Der #CollegeSigningDay ist eine jährliche Veranstaltung, bei der High-School-Absolventen, die sich für ein Studium entschieden haben, gefeiert werden. Initiatorin ist die ehemalige First Lady Michelle Obama (55). Unterstützung erhielt sie in diesem Jahr nicht nur von Nina Dobrev: Auch weitere Serienstars haben sich unter die Studenten gemischt, wie Dobrev auf Instagram zeigt.