Promi-Bild des Tages Neues Haustier für Scout LaRue Willis

Scout LaRue Willis (28) bekommt offenbar bald ein neues Haustier: Gemeinsam mit ihrer Schwester Tallulah Willis (25) hat sie kürzlich eine Zoohandlung besucht. Dort habe sie Vorräte für "mein neues Kind" gekauft, "das nicht abgebildet ist, kein Bartagame ist und morgen ankommt", wie sie in etwas kryptischen Worten in ihrem neuesten Instagram-Post schreibt. Auf dem dazugehörigen Selfie ist Willis mit Schwester Tallulah zu sehen, die ein eben solches Reptil, einem Leguan ähnlich, in der Hand hält. Auf einem weiteren Bild sind außerdem drei weitere Bartagamen abgebildet.