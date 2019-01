Promi-Bild des Tages Neil Patrick Harris mit Liebes-Selfie

In Deutschland herrschen derzeit frostige Temperaturen, mancherorts fällt zentimeterhoch Schnee. Schauspieler Neil Patrick Harris (45, "How I Met Your Mother") genießt derweil die freie Zeit in wärmeren Gebieten. Gemeinsam mit Ehemann David Burtka (43) und ihren Kindern Harper Grace (8) und Gideon Scott (8) ist Harris auf die Turks- und Caicosinseln inmitten der Karibik gereist.