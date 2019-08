Promi-Bild des Tages Neil Patrick Harris beim Eis-Essen

Neil Patrick Harris (46, "How I Met Your Mother") macht derzeit offenbar mit seinem Ehemann und seinen beiden Kindern Urlaub in Nizza, Frankreich. Die Temperaturen sind dort aktuell sehr sommerlich: Fast 30 Grad und viel Sonne. Kein Wunder also, dass sich die Vier mit einem leckeren Eis abkühlen wollen. Wie das dann aussieht, hat der Schauspieler auf Instagram gezeigt.