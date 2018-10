Promi-Bild des Tages Nadine Klein und Clea-Lacy in Hollywood

"Unfassbar wie schnell sieben Tage vergangen sind! Es war mal wieder viel zu kurz", schreibt die 27-Jährige unter das Foto. "Ihr könnt euch übrigens nicht vorstellen, wie schwer es uns fiel diesen Donut länger als fünf Minuten am Leben zu halten", heißt es weiter. Scheint so, als hätten die beiden Freundinnen ihren Urlaub in Amerika sehr genossen und für wenige Tage auf das Kalorienzählen verzichtet.