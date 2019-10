Promi-Bild des Tages Miley Cyrus und ihr Vater in Graceland

Billy Ray Cyrus (58, "Achy Breaky Heart"), der Vater von Miley Cyrus (26), erinnert sich mit Freuden an einen schon viele Jahre zurückliegenden Besuch in Graceland zurück. Damals hatte er mit seiner kleinen Tochter an mehreren Tribut-Veranstaltungen zu Ehren von Elvis Presley (1935 - 1977) teilgenommen.