Promi-Bild des Tages Michi Beck: Ernstes Berlinale-Selfie

Bleibt zu wünschen, dass Sebastian Koch bald nicht nur ein Glas so leidenschaftlich umfasst, wie auf dem Foto zu sehen, sondern auch eine goldene Oscar-Statue. Denn Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck (45, "Das Leben der Anderen") und sein Team sind mit ihrem Film "Werk ohne Autor" (2018) als bester ausländischer Film nominiert. Die Oscars werden am 24. Februar in Los Angeles verliehen.