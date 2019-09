Promi-Bild des Tages Mette-Marit und Haakon auf Tour

Auf ihrem Instagram-Account zeigt sich die 46-Jährige mit breitem Lächeln an der Seite ihres Ehemannes auf dem Rücksitz eines Autos. Das Paar ist auf dem Weg nach Dovre, wie im Kommentar zum Bild zu lesen ist. Dort treffen die beiden unter anderem auf die seltenen Moschusochsen. Nur in Norwegens Dovrefjell Nationalpark und an ein paar wenigen Orten der Welt gibt es die urwüchsigen Moschusochsen heute noch zu sehen.