Promi-Bild des Tages Melania Trump verteilt Geschenke

Das Event wird von Toys for Tots organisiert, die Spielzeug an bedürftige Kinder verteilen. Für Schlagzeilen sorgte auch das Outfit, das die First Lady dabei trug: Die Jacke mit Karomuster in der Farbkombination Rot-Blau stammt vom Designer Tomas Maier und ist über 1.000 Dollar wert. Ob sie diese Wahl nach einem Nachmittag voller Kinder und Malkästen bereut hat?