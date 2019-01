Promi-Bild des Tages Margot Robbie kehrt zurück

2020 bekommen DC-Heldin Harley Quinn und ihre Gang aus weiblichen Superhelden einen eigenen Film. Nun hat Margot Robbie (28, "The Wolf of Wall Street"), die die Figur bereits 2016 im Streifen "Suicide Squad" verkörperte, den Fans via Instagram einen ersten Blick auf ihr Aussehen und ihr Kostüm im Film namens "Birds of Prey" gewährt. Zu dem Selfie, dass sie in ihrer bunten und verrückten Harley-Quinn-Montur zeigt, schrieb sie: "Habt ihr mich vermisst?" Dazu postete sie einen Kuss-Emoji und die Initialen "HQ".