Promi-Bild des Tages Madonna ist müde

Madonna (60, "Like a Virgin") muss offenbar auch am Sonntag früh aufstehen. Die Sängerin postete auf Instagram ein Selfie, auf dem sie abgenervt und mit Augenringen in die Kamera blinzelt. Zwar ist die Queen of Pop geschminkt, dass sie müde ist, ist aber trotzdem nicht zu übersehen. "Guten Morgen, Fußball-Mom" kommentiert sie den Schnappschuss und ergänzt ihren Gemütszustand mit entsprechenden Hashtags für "zu müde" und "zu früh".