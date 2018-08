Promi-Bild des Tages Madonna gratuliert Sohn Rocco

Ihr zweites leibliches Kind, neben der 21-jährigen Lourdes, stammt aus der Ehe mit dem britischen Regisseur Guy Ritchie (49, "King Arthur: Legend of the Sword"). Mit diesem war sie von 2000 bis 2008 verheiratet. Seit 2016 wohnt Rocco bei seinem Vater in London, aber das Verhältnis zu seiner berühmten Mutter soll sich nach langer Zeit wieder gebessert haben.